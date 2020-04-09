Сгоревший в Москве дом престарелых не принимали в эксплуатацию

Частный дом престарелых «Третий возраст» в Москве, где возник пожар, находился в непринятом в эксплуатацию строении, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Практически этот дом престарелых оказался призраком. Он находится в здании, которое не принято в эксплуатацию. В Росреестре значится не здание, а только земельный участок, назначение которого - индивидуальное жилищное строительство», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, это здание никто из контрольно-надзорных органов не проверял.

«Никакие проверки не проводились, так как ни в каких реестрах его нет», – уточнил источник.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре и гибели людей в доме престарелых.