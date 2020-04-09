В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

Принимаемые Россией меры имеют огромное значение для обеспечения функционирования системы здравоохранения и защиты ее от перегрузки, они призваны предотвратить взрывной рост заболеваемости, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович заявила, что «предпринимаемые в России меры по борьбе с коронавирусной инфекцией направлены на предотвращение взрывного роста заболеваемости, что имеет огромное значение для обеспечения функционирования системы здравоохранения и защиты ее от перегрузки», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что власти Москвы, как и органы власти других субъектов, принимают решения исходя из тщательно проводимого анализа рисков и существующего контекста.

Напомним, за сутки в России подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов. Всего в стране зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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