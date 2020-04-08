Онищенко оценил идею ускоренного перехода к клиническим испытаниям вакцин против коронавируса в России

«О необходимости сокращения норм и сроков на клинические испытания отечественных вакцин против коронавируса пока говорить рано», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя итоги встречи Владимира Путина с вирусологами.

«Необходимость сокращения норм и сроков на клинические испытания вакцин, как это было принято в США, будет понятна во время их испытаний на лабораторных животных», – считает Онищенко.

«США нам не указ», – подчеркнул депутат. «Вопрос не в соревновании, а в целесообразности и безопасности. Пока нет предмета для вакцинации. Не ясно, приобретет ли коронавирус сезонность», – добавил он.

«Потому сначала надо создать вакцину. Либо нативную – это когда берется ослабленный вирус, который не провоцирует заболевание, но вырабатывает иммунитет; либо генно-инженерную. Такие разработки сейчас ведутся. Главное, чтобы вакцина была эффективная и не имела побочных явлений», – отметил Онищенко.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что сроки проведения доклинических испытаний новых вакцин от коронавируса могут сократить.

С такой идеей выступил гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Мы видим современный международный опыт, когда в США перешли на клинические исследования на людях после короткого эксперимента на мышах. То есть фактически они опустили все этапы доклинических исследований, посчитав, что в условиях пандемии это допустимо», – пояснил Максютов.

«В нашем портфеле вакцин против нового коронавируса есть технологические платформы, которые уже проверены на людях в клинических исследованиях для других инфекций. То есть в первую очередь это пептидная вакцина и живая культуральная вакцина. Поэтому, используя международный опыт, при условиях получения разрешения Минздрава, мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований уже в мае текущего года, параллельно проводя полный цикл доклинических исследований», – добавил гендиректор «Вектора».

«Группы добровольцев уже набраны, более того, количество желающих участвовать в клинических исследованиях наших вакцин со всей России намного превышает тот минимум, который необходим для проведения данного исследования: у нас уже более 300 обращений», – подчеркнул вирусолог.

Напомним, за сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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