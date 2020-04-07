Лукашенко заявил об опасности коронавируса для пьющих и курящих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» выразил мнение, что заражению новым коронавирусом в большей степени подвержены те, кто «вчера пил, а сегодня курит».

«Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам свое здоровье, и в этом тоже – наша проблема. Когда я говорил год назад, полтора года назад и пример вам показывал: слушайте, давайте как-нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить – не дай бог, идиоты полные, кто курит… Все посмеивались: «Ну что президент [Белоруссии] говорит, что он там говорит?» А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Напомним, в середине марта Лукашенко провел совещание по «коронавирусному психозу», в ходе которого посоветовал сходить в сухую парилку, после чего выпить 100 граммов водки.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко опроверг совет Лукашенко, обратив внимание, что алкоголь и табак не являются средствами профилактики новой коронавируной инфекции. По словам Мурашко, «попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, пациент поступает, когда уже спасти нельзя».

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн подчеркивал, что в случае с коронавирусом миф о том, что водка спасет русского человека от всего, не работает.

Газета ВЗГЛЯД писала, что заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД