Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Минпромторг России намерен провести внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства Дмитрием Овсянниковым.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что из Ижевска замминистра собирался лететь в Москву. Когда он проходил через рамку металлоискателя, она несколько раз сработала, чиновника попросили показать билеты и документы, но он отказался, направившись к стойке регистрации, не предъявив необходимые документы и устроив скандал, в результате чего был задержан.

«В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрием Овсянниковым», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что правовую оценку случившемуся даст суд, но, «разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона».

Кроме того, в Минпромторге подчеркнули, что должность замминистра налагает особую ответственность за свои действия. Ведомство считает, если чиновник такого уровня некорректно ведет себя по отношению к сотрудникам органов правопорядка, то это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих.

«Сейчас как никогда важно, независимо от занимаемого положения, с пониманием относиться ко всем дополнительным ограничениям и предписаниям, которые могут помочь в борьбе с распространением пандемии», – подчеркивает Минпромторг.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на Овсянникова составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

По его словам, замглавы Минпромторга в аэропорту Ижевска прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет. При просьбе показать документы он начал выражаться нецензурной бранью.