Власти Москвы зарезервировали максимальное число больниц под борьбу с коронавирусом

Московские власти зарезервировали максимальное число больниц для борьбы с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», – передает слова Собянина ТАСС.

Речь идет о почти 20 тыс. койках в больницах федерального, регионального подчинения и частных клиниках.

«Что касается Москвы, мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей», – сказал он.

За минувшие сутки в России зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Вечером в субботу сообщалось также о смерти двух пациентов 58 и 70 лет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.