Пассажирам метро рекомендовали носить маски и перчатки

Пассажирам московского метрополитена рекомендуется пользоваться защитными масками и перчатками, чтобы обезопасить себя от инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что вы даже до дверей не дотронетесь, но до поручней в вагоне [дотронесь]. Лучше все-таки надевать перчатки, они во многом защитят вас от контактных способов заражения», – передает ТАСС слова мэра.

Он также сообщил, что срок действия транспортных карт «Тройка» продлят на весь период ограничений на передвижение на транспорте по Москве.

«Мы будем продлевать до тех пор, пока введены ограничения. То есть ваши деньги не пропадут, не беспокойтесь», – отметил Собянин.

Напомним, контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве с 22 апреля стал почти полностью автоматизированным – для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что распространение эпидемии в России удалось затормозить.

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