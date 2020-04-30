Путин пожелал волонтеру поймать щуку весом 20 кг

На онлайн-встрече с добровольцами, один из участников представил главе государства свой фото-проект «На передовой», рассказывающий о жизни медиков и волонтеров, которые ведут борьбу с вирусом. Президент пожелал одному из героев проекта поймать 20-килограммовую щуку.

Представивший проект участник рассказал об одном из его героев. По его словам, волонтер Александр после окончания пандемии мечтает отправиться на рыбалку и поймать щуку весом десять килограмм, сообщает ТАСС.

«Пускай ловит на 20 килограммов, он может на 20 килограммов и больше», – сказал в ответ Путин. Фотограф выразил надежду, что все мечты героев его проекта сбудутся.

Путин ранее назвал гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время борьбы с коронавирусом. Он также призвал государство, бизнес, НКО, волонтеров и всех граждан выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом.

Президент заявил, что россияне смогут справиться с любыми трудностями, потому что «мы вместе».