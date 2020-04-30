В Крыму частично пропала мобильная связь из-за повреждения кабеля

Магистральный кабель «Миранда-медиа» повредили в Крыму, что привело к нарушению работы мобильных операторов, сообщило управление информационной политики министерства информации и связи региона.

Отмечается, что кабель был поврежден неизвестными лицами в Ленинском районе Крыма, передает РИА «Новости».

«Невозможность осуществления вызовов на федеральные мобильные операторы связана с повреждением линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа», – сообщили в министерстве.

В связи с повреждением кабеля в сети мобильной связи наблюдались перегрузки. В частности, абоненты испытывали трудности в голосовом наборе и в услуге передачи данных

Ведомство отмечает, что операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации.