Нижегородский губернатор ограничил въезд в регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин установил особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона.

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: такие люди будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет, пишет «Нижегородская правда».

Приезжающие, зарегистрированные на территории Нижегородской области, также будут обязаны пройти двухнедельный карантин, но сделать это они могут в домашних условиях.

«Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. Нижегородская область всегда была и будет рада гостям, но сейчас мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион! Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, – жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет», – отметил Никитин.

Кроме того, все, кто прибывают в Нижегородскую область из российских регионов с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией, обязаны заполнять, подписывать и передавать уполномоченным лицам уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В документах следует указать место для прохождения обязательной двухнедельной изоляции.

Ограничения на въезд на территорию региона не распространяется на лиц, прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой помощи, пожарные машины, полиция, спецсвязь и др.); лиц, исполняющих трудовые обязанности в организациях, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области; лиц, которые могут подтвердить транзитное следование по территории Нижегородской области; лиц, которые осуществляют управление транспортным средством для перевозки продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости и иных грузов, а также осуществляющих пассажирские перевозки.

Все эти категории должны иметь при себе подтверждающие документы, а также в обязательном порядке QR-код или номер заявки, полученные с помощью портала «Карта жителя Нижегородской области».

«Оформление заявки на въезд в регион на портале «Карта жителя Нижегородской области» занимает около 30 секунд. Это можно сделать еще на этапе старта поездки. Иногда можно слышать, что тот или иной регион закрывается, но в отношении Нижегородской области это не соответствует действительности. Все ограничения связаны исключительно с заботой о здоровье населения и рекомендациями санитарных врачей. Ключевой фактор – соблюдение всеми, кто прибывает с территории регионов с высоким уровнем заболеваемости, двухнедельного карантина. У нас были случаи, когда нижегородцы, работающие на территории других регионов, возвращались домой и заражали близких, которые потом передавали заболевание другим людям. Наша задача – в эти праздники не допустить возникновения таких очагов. Поэтому двухнедельный карантин обязаны будут соблюдать и те приезжающие, кто имеет регистрацию на территории региона», – отметил Никитин.

За последние сутки в России подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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