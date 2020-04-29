Эксперт: Система пассажирских авиаперевозок будет требовать внедрения новых санитарных мер

В перевозках по всему миру наблюдается беспрецедентный спад – перевозится лишь 0,5% от прежних объемов, заявил вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта в Европе Рафаэль Шварцман на онлайн-дискуссии клуба «Валдай» на тему «Международная логистика в условиях закрытых границ».

По словам Шварцмана, пассажирская авиация в настоящее время преобразована, чтобы перевозить грузы. «Сейчас требуется перевозить больше медицинских товаров, оборудования, масок и респираторов – и эта тенденция наблюдается в перевозках по всему миру, на это работают все авиакомпании, чтобы обеспечить весь мир необходимыми медицинскими товарами», – отмечает эксперт. Он подчеркнул, что для этой деятельности авиации требуются меры государственной поддержки, в частности некоторые процедуры нужно преобразовать в цифровой формат.

Говоря о восстановлении перевозок, Шварцман заявил, что этот процесс будет идти постепенно. «Восстановление будет медленным, но мы выберемся. Убежден, что мы справимся с этим кризисом, как и с прежними», – сказал эксперт. При этом, считает он, вся система пассажироперевозок будет требовать внедрения новых санитарных мер: «Люди должны быть уверены, что летать безопасно, должны соблюдать социальную дистанцию (например, среднее место в самолете будет оставаться незанятым)».

Шварцман пообещал, что как только будет разработана вакцина против коронавируса, ее транспортировка по всему миру будет происходить максимально быстро.

В свою очередь выступивший на дискуссии клуба исполнительный директор ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Герман Маслов сообщил, что несмотря на все ограничения, экспортные и внутренние перевозки в России демонстрируют рост. Он отметил увеличение потока товаров из России в Азию, увеличение по сравнению с 2019 годом на 20% международных перевозок и на 15% перевозок между регионами России.

При этом, по его словам, при поставках из Китая, Японии и Кореи сбоев в работе нет, однако наблюдается уменьшение спроса на поставки на территории России. Маслов связал это с нестабильностью курса доллара.

Он также рассказал, что сейчас многие клиенты с автотранспортных перевозок переключились на контейнерные, хотя сейчас и наблюдаются ограничения в работе складов и контейнерных площадок.

Маслов также подчеркнул потребность клиентов в более быстрых поставках и важность в режиме карантина ИТ-технологий в процессе перевозок, в частности удобство электронного документооборота.