Егор Бероев провел творческий вечер для людей из домов престарелых

«Думаю, бабушкам надолго запомнится этот вечер. В свою очередь, мы будем им и дальше помогать, чтобы отвлечь от всяких негативных мыслей», – рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт ОНФ Елена Мильто. Так она прокомментировала выступление актера Егора Бероева для людей из домов престарелых в рамках волонтерского проекта «Бабушка. Онлайн».

Актер Егор Бероев в среду на площадке Zoom провел творческий вечер в рамках проекта «Бабушка. Онлайн». Задать вопросы знаменитому артисту смогли не только люди из домов престарелых, но и любой пенсионер. «Подключилось почти 300 человек, причем с большим размахом географии – были Ростов, Ярославль, Москва и Подмосковье, Татарстан и Кубань. В общем, едва ли не все уголки страны, кроме Дальнего Востока и Сибири, которые уже спали», – рассказала организатор проекта, глава департамента развития общественных инициатив Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Мильто.

Сначала Егор Бероев рассказал о себе, о своей семье, а дальше бабушки задавали вопросы, и подготовились они явно очень тщательно. «Егор был очень внимателен ко всем. Мне очень запомнился его ответ на вопрос о том, какие дальние страны Егора больше всего поразили. Он рассказал про два больших своих путешествия – это Индия, Бомбей, и Эфиопия, где ему довелось пожить вместе с племенами. Он рассказывал много интересных подробностей, но, наверное, самый главный вывод, который следует из этих рассказов – люди на самом деле везде одинаковые в плане эмоций и в плане ожиданий от жизни. Все хотят быть счастливыми и жить в дружественной атмосфере с другими людьми», – добавила организатор вечера.

«Сейчас мы получаем отзывы не только от бабушек, но и от персонала домов престарелых. Они тоже благодарят, потому что тоже могут отвлечься – им разрешают на этот час-полтора поучаствовать вместе с бабушками в наших встречах. Это очень приятно, что мы можем помочь и медицинскому персоналу», – заключила Мильто.

Напомним, ОНФ совместно с благотворительным фондом «Старость в радость», а также при содействии домов престарелых по всей России в конце марта запустил проект «Бабушки. Онлайн». В его рамках с помощью конференц-связи добровольцы общаются с одинокими бабушками и дедушками: читают для них вслух, проводят несложные мастер-классы, поют песни под гитару. Основная цель проекта – отвлечь внимание людей из группы риска по распространению коронавируса от негативных мыслей. Проектом планируется охватить 90 домов престарелых по всей России.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, актер Егор Бероев накануне выступил в рамках другой серии онлайн-концертов – уже для пациентов, родителей и персонала детских хосписов «Подари искусство онлайн». Бероев в ходе прямого эфира в YouTube поделился со зрителями воспоминаниями о детстве и ответил на вопросы. Организатором проекта выступил Детский музыкальный театр юного актера при поддержке Общественной палаты России.

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