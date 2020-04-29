Названы отличия эпидемии коронавируса в России и Европе

Развитие и спад эпидемии коронавируса в России проходит более плавно, чем в Европе, заявил инфекционист Николай Малышев в эфире телеканала «Россия 24».

«Снижение заболеваемости будет более полого, чем, скажем, в западных странах, где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение», – отметил эксперт, сообщает РИА «Новости».

Малышев считает, что благодаря своевременному введению режима самоизоляции удалось избежать взрывного роста заболеваемости в России.

Ранее эксперт сравнил смертность от коронавируса в России и США.

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