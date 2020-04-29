Лавров ответил на претензии Запада к Китаю из-за коронавируса

Россию огорчают попытки Запада предъявлять претензии Китаю в связи с пандемией коронавируса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Прежде всего, хотел бы сказать о том, что нас огорчает та риторика, которая звучит, огорчают попытки показывать пальцем на ту или иную страну. Вы упомянули о том, что США обвиняют Китай. В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он отметил, что Россия против создания альянсов для решения глобальных проблем по региональному признаку или по признаку политической ориентации.

Лавров также заявил, что действия ВОЗ по борьбе с пандемией были оперативными и своевременными.

«Если же обращаться к тем действиям, которые сейчас предпринимает система ООН, честно говоря, я не вижу здесь каких-либо поводов для обвинений, потому что действия были достаточно оперативными, я считаю, своевременными», – сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания коронавируса. Также в США обвинили Китай в поставке «некачественных тестов».