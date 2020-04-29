СК завел дело на замгендиректора Крымской железной дороги

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий заместителем гендиректора «Крымской железной дороги», сообщает пресс-служба ведомства.

«Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что в сентябре прошлого года должностное лицо, без определения стоимости оценки объектов, принадлежащих Российской Федерации, заключило с фирмой договор купли-продажи 54 вагонов на общую сумму более 11 млн рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации. В дальнейшем данная сумма была перечислена предпринимателем на расчётный счет предприятия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что «по результатам оценочного исследования рыночная стоимость имущества составляет свыше 20 млн рублей». Отметим, разница между полученной прибылью от продажи вагонов и их реальной стоимостью оказалась более 9 млн рублей, что является упущенной выгодой для предприятия.

На данный момент следователи Крымского следственного отдела на транспорте устанавливают все детали и обстоятельства совершенного преступления: проводятся необходимые следственные действия, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также назначены соответствующие экспертизы.

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