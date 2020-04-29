Мишустин призвал разработать дополнительные меры поддержки зоопарков

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минкультуры и региональным властям поддержать оказавшиеся в непростой ситуации зоопарки, океанариумы, дельфинарии, цирки и разработать дополнительные меры по поддержке и содержанию там животных.

«Хотел бы обратить внимание на важность поддержки зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков. Многие из них, включая частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

По его словам, подобные организации включены в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана государственная поддержка на федеральном уровне.

Премьер подчеркнул, что регионы должны обратить внимание на эту проблему и найти возможности для поддержки таких организаций.

Он также обратился к Минкультуры с просьбой поучаствовать в работе по мониторингу ситуации и «созданию условий для бережного содержания животных».

Ранее Мишустин расширил перечень наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Туда была добавлена деятельность зоопарков, музеев, а также торговля одеждой, автомобилями и обувью.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД