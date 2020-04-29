В калужском доме-интернате для престарелых произошло массовое заражение коронавирусом

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

Тысячи самолетов оказались прикованы к землеФото: OLIVER LANG/EPA/ТАСС
Коллапс мировой гражданской авиации чреват гораздо большими последствиями, чем просто временная остановка полетов. Даже если представить, что все ограничения будут отменены в одночасье, в воздух поднимутся далеко не все самолеты – на земле их сейчас подстерегает множество непредвиденных неприятностей. О чем идет речь и почему снова поднять авиацию в воздух будет крайне сложно? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз

Захар Прилепин, писатель
Социалисты верили, что Дедушка принесет им социализм. Верующие – что все узрят Бога и его силу. Врачи и учителя – что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши. Подробности...

Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...
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              В калужском доме-интернате для престарелых произошло массовое заражение коронавирусом

              29 апреля 2020, 12:37

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В Калужской области 30 из 69 постояльцев дома-интерната для престарелых заразились коронавирусом, сообщил представитель областного правительства.

              «Из 69 постояльцев заразились 30, из сотрудников – 10 человек, которые были в смене. Они находятся в очаге. Но есть еще 10 сотрудников, тоже заразившихся, которые были в смене две недели назад», – пояснил представитель правительства, передает РИА «Новости».

              По его словам, интернат закрыт на карантин, там проходят лечение 40 человек.

              Ранее врио главы региона Владислав Шапша сообщал, что в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме.

              В апреле сообщалось о смерти одного из постояльцев закрытого на карантин дома престарелых в Вязьме Смоленской области с подтвержденным коронавирусом. Мужчине было 74 года. Врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме 21 человека, у них подтвержден коронавирус.


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