В калужском доме-интернате для престарелых произошло массовое заражение коронавирусом

В Калужской области 30 из 69 постояльцев дома-интерната для престарелых заразились коронавирусом, сообщил представитель областного правительства.

«Из 69 постояльцев заразились 30, из сотрудников – 10 человек, которые были в смене. Они находятся в очаге. Но есть еще 10 сотрудников, тоже заразившихся, которые были в смене две недели назад», – пояснил представитель правительства, передает РИА «Новости».

По его словам, интернат закрыт на карантин, там проходят лечение 40 человек.

Ранее врио главы региона Владислав Шапша сообщал, что в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. Заболевание проходит у пациентов в легкой форме.

В апреле сообщалось о смерти одного из постояльцев закрытого на карантин дома престарелых в Вязьме Смоленской области с подтвержденным коронавирусом. Мужчине было 74 года. Врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме 21 человека, у них подтвержден коронавирус.