В закрытом на карантин вяземском доме престарелых умер пациент с коронавирусом

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Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
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Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и панике в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Европейская медицина отказывается спасать стариков

Попасть в Европе в реанимацию сегодня может только практически здоровый человекФото: Cozzoli Carlo/IPA/ABACA/Reuters
Пандемия стремительно возвращает страны «золотого миллиарда» в настоящие Средние века. Речь не только о чудовищном качестве медицинской помощи, но и об этических нормах. Во многих странах официально объявлено, что в условиях перегрузки больниц старых и ослабленных пациентов реанимировать не будут. В других это делается неофициально. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

Герман Садулаев, писатель, публицист
В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
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Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
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    Как мошенники используют коронавирус

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              В закрытом на карантин вяземском доме престарелых умер пациент с коронавирусом

              15 апреля 2020, 20:29

              Текст: Елизавета Булкина

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              Скончался один из постояльцев закрытого на карантин дома престарелых в Вязьме, у него был подтвержден коронавирус, сообщил оперативный штаб.

              «Как отметили в региональном оперштабе, мужчина в возрасте 74 лет скончался сегодня в доме-интернате. Он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию», – цитирует сообщение РИА «Новости».

              Отмечается, что у пенсионера были также сопутствующие хронические заболевания из-за возраста. Мужчина был слаб еще до вспышки коронавируса, предварительно, он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.

              «Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно», – сообщили в оперштабе.

              Накануне врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области 21 человека, у них подтвержден коронавирус.


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