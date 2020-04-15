В закрытом на карантин вяземском доме престарелых умер пациент с коронавирусом

Скончался один из постояльцев закрытого на карантин дома престарелых в Вязьме, у него был подтвержден коронавирус, сообщил оперативный штаб.

«Как отметили в региональном оперштабе, мужчина в возрасте 74 лет скончался сегодня в доме-интернате. Он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что у пенсионера были также сопутствующие хронические заболевания из-за возраста. Мужчина был слаб еще до вспышки коронавируса, предварительно, он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.

«Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно», – сообщили в оперштабе.

Накануне врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области 21 человека, у них подтвержден коронавирус.