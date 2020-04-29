В ОП ответили Арбатовой на сравнение детей в военной форме с проститутками

«Заявление Марии Арбатовой о детях, которых переодевают в военную форму в День Победы, является хамским», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на пост феминистки Марии Арбатовой, которая сравнила таких детей с «проститутками».

«С такими людьми сложно спорить, они не восприимчивы к аргументам. Хотя в мире есть немало стран, где такие традиции считаются вполне приемлемыми. Мы же не заставляем детей весь месяц ходить в школу в военной форме. Есть святая для любого нормального человека дата – День Победы. И, боюсь, чем ближе к этому празднику – тем больше подобных комментариев мы увидим», – сказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Я не ожидал, что Арбатова настолько опустится. Мне сложно подобрать цензурные слова, чтобы охарактеризовать ее риторику. Мы нередко видим в соцсетях хамские комментарии по поводу Дня Победы, где критикуется якобы милитаризация общества. Но причем здесь проститутки и улица Красных фонарей?» – задается вопросом собеседник.

Напомним, накануне писательница-феминистка Мария Арбатова заявила в Facebook, что «дети не должны ходить в военной форме», поскольку для «большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием». Арбатова считает, что «военная форма – это одежда для смерти: делать преждевременную смерть, встречать ее самому». Детям, по ее словам, «нужно покупать одежды про жизнь, а не про смерть».

В комментариях к своей записи она добавила, что ей «это напоминает улицу Красных фонарей, где проститутки рядятся то в медсестричек, то в училок, то в военную форму». Как заявила Арбатова, «объяснить, почему это плохо, невозможно, раз клиента это возбуждает». «Так и со здешними мамашами, которых возбуждает подобная форма причастности к павшим на войне», – считает она.

В ответ некоторые подписчики напомнили Арбатовой, что в Израиле очень популярна военная форма среди детей на Пурим, «все хотят быть похожими на братьев и сестер». Арбатова на это указала, что Израиль – это «не государство, а военная база, так что его опыт нормальным странам неинтересен».

Однако президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский призвал не искать смысл в словах Арбатовой. «Мальчики всю жизнь играют в войнушки. Они готовятся к будущим войнам, которых не избежать. Для них это полезно. Да, с точки зрения глобального пацифизма – это не очень хорошо. А с точки зрения глобального вегетарианства не очень хорошо есть мясо. Ну и с точки зрения российской демшизы, не очень хорошо вообще все, что у нас в стране происходит. Потому в случае с Арбатовой лучше пожать плечами и идти дальше», – сказал Сатановский газете ВЗГЛЯД.

Напомним, недовольство по поводу переодевания детей в военную форму по случаю празднования Дня Победы ранее выражали другие известные личности. Например, актер Максим Виторган.

Однако депутат Госдумы Евгений Ревенко заявлял газете ВЗГЛЯД, что на 9 Мая уместно надевать военную атрибутику, георгиевскую ленту или костюмы времен Великой Отечественной войны как символы доблести, славы и победы.

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