В США зафиксировано более 1 млн случаев коронавируса

На американской территории зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения, передает ТАСС.

При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тыс. человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.

За последние сутки в США зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 тыс. меньше, чем днем ранее; при этом более 1,3 тыс. человек умерли.