Власти высказались о получении москвичом штрафа из-за близнеца

Житель Москвы, который получил штраф за нарушение самоизоляции из-за близнеца, может оспорить его в досудебном порядке, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Если он ничего не нарушал и оставался дома, не нарушал режим самоизоляции, а это был его брат-близнец, то в досудебном порядке он может обратиться в ОАТИ (Объединения административно-технических инспекций) и будет рассмотрено его обращение», – передает слова Данчикова РИА «Новости».

По его словам, москвич может обжаловать штраф в течение 10 дней с момента получения постановления. Если он предоставит доказательства, штраф отменят.

До этого СМИ сообщили, что москвича с коронавирусом оштрафовали за то, что его здоровый не проживающий с ним брат-близнец нарушил режим самоизоляции.

Ранее мэр Москвы подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции до 11 мая.

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