Собянин заявил о необходимости продолжать строгий режим самоизоляции в Москве

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:37  |  vz.ru
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года», но ее заработки вряд ли пострадаютФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет? Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...

Как заставить британский суд уважать суверенитет России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...
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Зачем они поджигают наши храмы

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          • Надо ужесточить меры

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              Собянин заявил о необходимости продолжать строгий режим самоизоляции в Москве

              28 апреля 2020, 18:26

              Текст: Алексей Дегтярев

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              За последнюю неделю динамика по заболеваемости коронавирусом стала намного лучше, но самоизоляцию в Москве и Подмосковье по-прежнему нужно соблюдать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

              «Мы видим, что по стране и по Москве за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей динамика стала намного ниже, она практически снизилась в два раза. Но при этом динамика сама по себе сохраняется», – сказал Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным и главами регионов отметил, что, динамика по заболеваемости вирусом сократилась вдвое, передает РИА «Новости».

              «Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается», – добавил градоначальник.

              Также мэр столицы добавил, что через две недели можно будет сказать, в какой динамике по развитию коронавируса находится Россия, чтобы далее принимать решения.

              «На мой взгляд, одной из серьезных групп риска являются регионы Центрального федерального округа. Потому что, по сути дела, 30 млн человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжают в Московскую область, Москву, на работу, к родным и близким», – сказал Собянин.

              Он также сообщил, что в столице начинают тестировать на коронавирус с помощью анализа крови.

               

              Напомним, власти Москвы не видят оснований для того, чтобы после майских праздников снимать ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, смягчение мер возможно лишь после изменения динамики в лучшую сторону.


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