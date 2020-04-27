Сингапурские ученые дали прогноз по вспышке коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России практически полностью закончится к началу лета 2020 года, говорится в обновленном прогнозе Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD).

Специалисты университета готовят прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса. Для этого применяется математическая модель SIR, позволяющая, например, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах, сообщает ТАСС.

По расчетам, пандемия коронавируса в мире завершится к 26 ноября этого года, в России – на 97% к 24 мая и на 99% к 4 июня. В Италии эпидемия завершится на 97% к 8 мая, в Великобритании – на 99% к 28 мая. В США эпидемия закончится к 4 сентября.

В SUTD подчеркивают, что эти прогнозы имеют теоретический характер и призывают не относиться к подобным предсказаниям слишком оптимистично.

В свою очередь президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев отметил при этом, что исследование ученых SUTD заслуживает внимания.

«Если мы посмотрим на ряд примеров – Китая, Южной Кореи, Тайваня и Австралии, то увидим, что по кривой нарастания и затухания в распространении коронавируса эти страны уже вышли в хвост пандемии. У них количество вылеченных намного больше, чем новых случаев заражения. Интересно то, что у них спад эпидемии длился примерно столько же по времени, сколько начальная стадия нарастания. Это очень благоприятная модель», – сказал он.

Сергеев добавил, что три европейские страны – Швейцария, Австрия и Германия – уже почти победили эпидемию, однако ситуация там развивается в рамках другой модели.

«Это модель очень сильных систем здравоохранения и ответственного поведения населения. У них хвост (завершение эпидемии, – прим. ВЗГЛЯД) раза в два длиннее, чем стадия нарастания. Если мы сумеем пойти по их пути, то это будет тоже очень здорово. Поэтому я считаю, что сингапурское исследование достойно внимания», – пояснил президент РАН.

Ранее эксперт заявила газете ВЗГЛЯД, что никакого перелома в борьбе с коронавирусом в России пока не наступило.

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