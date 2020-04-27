Сингапурские ученые дали прогноз по вспышке коронавируса в России

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27 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулокФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
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              Сингапурские ученые дали прогноз по вспышке коронавируса в России

              27 апреля 2020, 21:30

              Текст: Елизавета Булкина

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              Вспышка коронавируса в России практически полностью закончится к началу лета 2020 года, говорится в обновленном прогнозе Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD).

              Специалисты университета готовят прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса. Для этого применяется математическая модель SIR, позволяющая, например, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах, сообщает ТАСС.

              По расчетам, пандемия коронавируса в мире завершится к 26 ноября этого года, в России – на 97% к 24 мая и на 99% к 4 июня. В Италии эпидемия завершится на 97% к 8 мая, в Великобритании – на 99% к 28 мая. В США эпидемия закончится к 4 сентября.

              В SUTD подчеркивают, что эти прогнозы имеют теоретический характер и призывают не относиться к подобным предсказаниям слишком оптимистично.

              В свою очередь президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев отметил при этом, что исследование ученых SUTD заслуживает внимания.

              «Если мы посмотрим на ряд примеров – Китая, Южной Кореи, Тайваня и Австралии, то увидим, что по кривой нарастания и затухания в распространении коронавируса эти страны уже вышли в хвост пандемии. У них количество вылеченных намного больше, чем новых случаев заражения. Интересно то, что у них спад эпидемии длился примерно столько же по времени, сколько начальная стадия нарастания. Это очень благоприятная модель», – сказал он.

              Сергеев добавил, что три европейские страны – Швейцария, Австрия и Германия – уже почти победили эпидемию, однако ситуация там развивается в рамках другой модели.

              «Это модель очень сильных систем здравоохранения и ответственного поведения населения. У них хвост (завершение эпидемии, – прим. ВЗГЛЯД) раза в два длиннее, чем стадия нарастания. Если мы сумеем пойти по их пути, то это будет тоже очень здорово. Поэтому я считаю, что сингапурское исследование достойно внимания», – пояснил президент РАН.

              Ранее эксперт заявила газете ВЗГЛЯД, что никакого перелома в борьбе с коронавирусом в России пока не наступило.

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