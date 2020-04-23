Эксперт: Пока никакого перелома в борьбе с коронавирусом не наступило

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Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

Коронавирус может оставить кинотеатры без работы и после карантинаФото: Артур Лебедев/РИА Новости
«Когда бизнесу разрешат открыться, то рестораны, наверное, начнут удивлять посетителей новыми изысками, другие – скидками. А что делать нам, киношникам? Меня очень беспокоит, что мы будем показывать в кинотеатре и придут ли люди», – переживает директор омского кинотеатра «Вавилон» Борис Собко. Он рассказал, как ему удается удержать коллектив и почему самое страшное для кинобизнеса начнется после снятия карантина. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Эксперт: Пока никакого перелома в борьбе с коронавирусом не наступило

              23 апреля 2020, 21:01

              Текст: Андрей Резчиков

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              Снижение количества новых заражений коронавирусом не должно провоцировать людей на нарушение режима самоизоляции. Это может привести к новым вспышкам заболевания. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД медицинский эксперт Лариса Попович. Так она прокомментировала данные о сокращении числа новых заражений COVID-19 в России в последние дни. По ее мнению, эти цифры не говорят о переломе в борьбе с вирусом.

              «Даже если число вирус-положительных и будет сокращаться, все равно надо сперва дождаться периода, когда медицинские учреждения будут в значительно большей степени выписывать выздоровевших, а не принимать новых госпитализированных. Вот почему следует и дальше соблюдать режим самоизоляции», – сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

              «Число новых зафиксированных случаев остается достаточно большим. Пока никакого перелома не наступило – и мы только плавно входим в более спокойный период. Снятие сейчас ограничительных мер лишь приведет к новой волне заражения», – предупредила собеседница.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что с понедельника «в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19» – и «это обнадеживает». Накануне, однако, она же предупреждала: ситуация в России может ухудшиться, возможны новые вспышки заболевания, если россияне перестанут соблюдать меры защиты от вируса.

              За последние сутки в России подтвердили 4774 новых случая коронавируса, что на 462 случая меньше, чем днем ранее.

              Попович отметила, что медикам сейчас приходится действовать в тяжелейших условиях. Она назвала правильными и своевременными меры социальной поддержки медработников, непосредственно работающих с вирус-положительными пауиентами, но считает, что необходимы дополнительные меры по защите врачей от COVID-19. «Мы поняли наконец, что профессия врача очень важна. Им оказана финансовая поддержка. На мой взгляд, необходимо усилить эпидемиологическую поддержку, то есть принимать новые меры по защите врачей от вируса. По понятным причинам для медиков риск заразиться гораздо выше, чем для обычных людей», – напомнила эксперт.

              «Также нужна информационная поддержка врачебного сообщества. Доктора и медсестры должны почувствовать изменение отношения общества к себе – и в то же время они не должны расслабляться. Закончится пандемия – и мы опять начнем требовать от них героизма в буднях», – считает эксперт.

              Попович также призвала уже сегодня задуматься над тем, как использовать создаваемую сейчас инфраструктуру, когда COVID-19 будет наконец побежден. «Безусловно, этот вирус – не последний. Инфекционные заболевания будут сопровождать человечество и дальше – не одни, так другие. Поэтому новые высокотехнологичные мощности, хорошо оснащенные медучреждения пригодятся всегда», – считает Попович.

              Ранее ту же задачу перед врачами и чиновниками ставил и президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что «все, что мы сейчас делаем, должно и в будущем служить охране здоровья людей».

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