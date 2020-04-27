Анонсировано обращение Путина к россиянам 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к ветеранам и россиянам в связи с Днем Победы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Ранее некоторые ТВ-каналы опубликовали программу, по которой в 9.00 будет показано обращение президента.

16 апреля Путин поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы, отложив все мероприятия по случаю 75-летия Победы в связи с коронавирусом.