В Кремле ответили на вопрос о будущем автопрома в период коронавируса

Прогнозы на ближайшее будущее по развитию российского автопрома в нынешних условиях на фоне коронавируса делать сложно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Кризис, кризисные условия и вызовы, связанные с пандемией, конечно, беспрецедентны. Вызовы поступают каждый день, каждый час, нужно их регулировать в ручном режиме. Но навряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или на два года вперед. Поэтому, конечно, очень сложно, и требуется особая ответственность для того, чтобы принимать решения», – сказал Песков в ответ на вопрос об оценке развития автопрома в условиях вспышки коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Песков отметил слаженность, с которой сейчас работают российские власти в условиях вызванных коронавирусом сложностей.

«Но вы видите, наверное, слаженность работы команды правительства, президента, его администрации, которые в этих нелегких условиях работают методично, слаженно, спокойно, и они знают, что делают», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин потребовал обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД