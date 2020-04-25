Итальянские ученые проанализировали данные по смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи отказались от использования официальной статистики смертности от коронавируса, решив проанализировать данные о тестировании на SARS-CoV-2 из десяти населенных пунктов в Ломбардии с суммарным населением около 50 тыс. человек.

Ученые изучили показатели смертности в Ломбардии за 40 дней начиная с 21 февраля, когда в регионе были закрыты границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Данные за 2020 год Ринальди и Парадизи сравнили с аналогичными показателями за предыдущие пять лет, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что с 21 февраля по 4 апреля 2020 года на исследованной территории умер 341 человек, что примерно впятеро больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом в начале апреля смертность практически не отличалась от привычных значений, что подтверждает утверждение об эффективности карантинных мер для борьбы с эпидемией.

После этого ученые проанализировали результаты анализов крови в регионе, которые провели после снятия жестких ограничений. В изученной местности зараженными оказались около 40% жителей, в отдельных населенных пунктах этот показатель достигал 80%.

Авторы исследования пришли к выводу, что летальность коронавируса составляет 1,29%, а среди людей старше 60 лет показатель достиг 4,25%. Это ниже чем в официальной статистике, но не значит, что угрозы нет: смертность от COVID-19 на порядок выше аналогичного показателя для гриппа (около 0,1% от общего числа заболевших).

По данным Минздрава Италии, в стране зарегистрировано почти 193 тыс. вирус-положительных пациентов, из которых около 26 тыс. человек умерли (около 13,5%).

Показатели, о которых сообщается в исследовании Ринальди и Парадизи, практически совпали с летальностью на круизном лайнере Diamond Princess, где из 712 зараженных умерли 13 человек. При этом на корабле доля пожилых людей была повышенной.

Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.

Напомним, накануне число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тыс. человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,6 млн человек.

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