Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,6 млн человек

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 2 млн 626 тыс. человек, более 180 тыс. инфицированных умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось на 81 529 человек, что на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа на 6 260, что несколько меньше, чем днем ранее, передает ТАСС.

Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 284 216 и 116 523 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 32 758, а умерших – на 3 187.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 995 510 человек, 50 583 умерли. По числу инфицированных за сутки (38 108) этот регион превосходит Европу, а по числу умерших (2 787) уступает ей.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 24 апреля там выявлены 149 295 инфицированных и 6 608 летальных исходов.

Из опубликованной ВОЗ информации следует, что больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 830 053. Далее следуют Испания (213 024), Италия (189 973), Германия (150 383), Великобритания (138 082), Франция (119 583), Турция (101 790), Иран (87 026), Китай (84 311) и Россия (68 622).

В России за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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