Лукашенко назвал коронавирус «ударом по башке» от Господа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса является «ударом по башке» от Господа за то, что люди безобразно относятся к природе.

Белорусский лидер упомянул в ходе совещания об актуальности лозунга «Лес – наше богатство».

«Но к этому богатству мы относимся безобразно. Порой безобразно, а может быть, зачастую безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом», - заявил Лукашенко, видео публикует Telegram-канал «Пул первого».

По мнению главы республики, если бы люди относились к природе бережно, то их бы «не взяли» вирусы.

«Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей. Потому что почти половина территории, ну, 40 процентов, – это леса», – добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко раскритиковал шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией коронавируса, и предупредил о второй волне заболеваемости из-за ослабленного после самоизоляции иммунитета.