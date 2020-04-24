В ФОМС назвали стоимость лечения больных с коронавирусом

Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме тарифицировано примерно как пневмония, средней тяжести – около 100 тыс. рублей, а тяжелых – порядка 200 тыс. рублей, если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

«Если анализировать и хотите вы абсолютных цифр, то скажу так, что легкая форма примерно такая же, как и сегодня тарифицированы обычные лечения пневмоний, средняя форма примерно на 40% дороже, то есть в районе 100 тыс. рублей. И если говорить о тяжелых, то опять же, без ЭКМО это порядка 200 (тыс. рублей)... Если ЭКМО, то, конечно, дороже», – передает РИА «Новости» слова Черняковой.

Напомним, в России за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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