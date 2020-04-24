В Иркутской области по нацпроекту отремонтируют 286 км дорог

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Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминалисты серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как спецслужбы США пережили самый позорный провал в истории

Ненависть к США сохраняется в Иране много десятилетийФото: ABEDIN TAHERKENAREH/ЕРА/ТАСС
Сорок лет назад, 24 апреля 1980 года, американская армия, спецназ и ЦРУ начали операцию «Орлиный коготь» (Eagle Claw) – попытку силового освобождения заложников, находившихся в посольстве США в Тегеране. Это оказалось одной из самых провальных американских спецопераций за всю историю. Что привело спецслужбы США к столь позорному результату и может ли подобное повториться сегодня? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...

Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              В Иркутской области по нацпроекту отремонтируют 286 км дорог

              24 апреля 2020, 11:49

              Текст: Антон Никитин

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              В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области будут отремонтированы 286,3 км автодорог регионального и местного значения.

              Как сообщается на официальном портале региона, в общей сложности на ремонт выделено 8 млрд рублей, из которых около 2 млрд рублей направлены из федерального бюджета, 5,4 млрд рублей – из областного, 644,4 млн рублей предоставили местные бюджеты.

              Ремонтные работы уже начались в Иркутске, Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском. К середине мая дорожные работы стартуют в Шелехове.

              По словам исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, в наступающем сезоне в Иркутске отремонтируют 26,3 км автодорог, в Ангарске – 20,8 км, в Шелехове 3,8 км, в Усолье-Сибирское 10,6 км, в Братске 5,8 км. Также в регионе построят и реконструируют 52,5 км дорог.

              Кроме того, на 233,8 км пройдет ремонт и капитальный ремонт.

              «В планах – реконструкция двух мостовых переходов через реку Куда на автомобильной дороге «Иркутск – Оса – Усть-Уда» в Иркутском районе и через реку Ей на автомобильной дороге «Залари – Жигалово» в Нукутском районе. Также специалисты заменят дорожное покрытие, бордюрное ограждение, приведут в порядок тротуары в городских агломерациях», – говорится в сообщении.

              Еще в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из средств федерального бюджета дополнительно выделят 400 млн рублей для ремонта 27 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Данные работы планируют завершить в 2021 году.


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