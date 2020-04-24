В Иркутской области по нацпроекту отремонтируют 286 км дорог

В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области будут отремонтированы 286,3 км автодорог регионального и местного значения.

Как сообщается на официальном портале региона, в общей сложности на ремонт выделено 8 млрд рублей, из которых около 2 млрд рублей направлены из федерального бюджета, 5,4 млрд рублей – из областного, 644,4 млн рублей предоставили местные бюджеты.

Ремонтные работы уже начались в Иркутске, Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском. К середине мая дорожные работы стартуют в Шелехове.

По словам исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, в наступающем сезоне в Иркутске отремонтируют 26,3 км автодорог, в Ангарске – 20,8 км, в Шелехове 3,8 км, в Усолье-Сибирское 10,6 км, в Братске 5,8 км. Также в регионе построят и реконструируют 52,5 км дорог.

Кроме того, на 233,8 км пройдет ремонт и капитальный ремонт.

«В планах – реконструкция двух мостовых переходов через реку Куда на автомобильной дороге «Иркутск – Оса – Усть-Уда» в Иркутском районе и через реку Ей на автомобильной дороге «Залари – Жигалово» в Нукутском районе. Также специалисты заменят дорожное покрытие, бордюрное ограждение, приведут в порядок тротуары в городских агломерациях», – говорится в сообщении.

Еще в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из средств федерального бюджета дополнительно выделят 400 млн рублей для ремонта 27 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Данные работы планируют завершить в 2021 году.