Летучие мыши были заражены коронавирусами в течение миллионов лет

Масштабная перепись коронавирусов, которые поражают 36 видов африканских летучих мышей, показала, что они заражают рукокрылых на протяжении многих миллионов лет. Результаты переписи ученые опубликовали в научном журнале Scientific Reports, сообщает пресс-служба Филдсовского музея естественной истории.

«Мы выяснили, что коронавирусы и летучих мышей объединяет длинная история совместной эволюции. Понимание того, как она протекала, поможет нам подготовить систему общественного здравоохранения к новым потенциальным вспышкам коронавирусных инфекций, источником которых выступают животные», – передает ТАСС слова одного из авторов работы, биолога Стивена Гудмэна.

По мнению ученых, вирус SARS-CoV-2, который вызвал глобальное распространение болезни COVID-19, близкий родич коронавирусов, поражающих подковоносых летучих мышей, которые обитают на территории Китая, стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Как показывает история последней половины столетия, летучие мыши были источником многих других опасных вирусов, в том числе возбудителей лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома.

Гудмэн и другие ученые выяснили, что коронавирусы сосуществуют с летучими мышами на протяжении почти всей истории их эволюции. В общей сложности ученые получили подобные данные для более тысячи рукокрылых из разных регионов Мозамбика, Сейшельских островов, Маврикия, Реюньона и ряда архипелагов Индийского океана. Более 8% летучих мышей и крыланов оказались носителями коронавирусов разных типов.

«Изучив устройство их геномов, биологи обнаружили, что каждому виду, роду и семейству рукокрылых соответствовали свои разновидности патогенов. Они не были похожи на другие штаммы коронавирусов, которые поражают остальных африканских и островных рукокрылых. Как показали наблюдения ученых, вирусы очень редко передавались между разными видами рукокрылых даже в тех случаях, когда разные их виды жили в одних и тех же пещерах», – говорится в сообщении.

Так, коронавирусы начали поражать рукокрылых в далеком прошлом. С тех пор они эволюционируют вместе с их носителями, приспосабливаясь к изменениям в биологии каждого вида летучих мышей и крыланов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему именно летучие мыши могут быть ответственны за немалую часть смертельных вирусов, поразивших население Земли в последние несколько десятков лет.

Кроме того, академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев поставил под сомнение утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа.

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