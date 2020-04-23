Случаи коронавируса выявили на более чем 25 военных кораблях США

Заболевшие коронавирусом есть на 26 американских военных кораблях, еще на 14 они также были выявлены, но уже выздоровели, сообщили ВМС США.

Все корабли находятся на базах, ни на одном из 90 военных кораблей, которые находятся в море, нет случаев заражения. Всего в составе ВМС США 297 кораблей, передает «Интерфакс».

Не уточняется, на каких именно кораблях есть заболевшие и сколько их, но известно, что ВМС является наиболее пострадавшим от коронавируса видом вооруженных сил США. заболевание обнаружено у 1 тыс. 298 моряков.

15 апреля сообщалось, что Пентагон проведет проверку на коронавирус всех военно-морских сил и сил «ядерной триады».