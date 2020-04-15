Силы «ядерной триады» США решили проверить на коронавирус

Пентагон проведет проверку на коронавирус всех военно-морских сил и сил «ядерной триады», сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Все экипажи кораблей будут изолированы на 14 дней, с особым акцентом на атомные стратегические подлодки и подводный флот, особенно на ядерную триаду», – приводит его слова РИА «Новости».

«Все эти экипажи проходят проверку перед отплытием, поскольку тесты [на коронавирус] становятся доступными», – добавил он, уточнив, что такое решение принято после вспышки на авианосце «Теодор Рузвельт».

«То же самое мы делаем и с другими важнейшими компонентами ядерной триады – межконтинентальными баллистическими ракетами, стратегической авиацией… некоторыми силами быстрого развертывания», – добавил американский генерал. По его словам, американские власти хотят убедиться, что обладают «адекватным потенциалом и готовностью к быстрому развертыванию в случае необходимости в любой конкретной чрезвычайной ситуации».

Ранее Милли сообщил, что, по мнению американских властей, новый коронавирус имеет естественное происхождение.

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