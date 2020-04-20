В ЕК предрекли глубокую рецессию Евросоюзу

Евросоюз ожидает глубокая рецессия из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Глубокая рецессия неизбежна в Европе в этом году», – сказал он в комитете Европарламента, сообщает РИА «Новости».

Домбровскис, однако, не назвал точных цифр.

Ранее сообщалось, что экономика Германии находится в серьезной рецессии, быстро из нее выйти не удастся.

Страны Евросоюза на фоне пандемии нового коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых и ограничения торговли, и запрет на работу ресторанов, проведение массовых мероприятий, закрытие границ и, следовательно, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика ЕС серьезно страдает от этих мер, признают в союзе.

С начала кризиса, который может стать самым масштабным за многие десятилетия, национальные и наднациональные власти ЕС объявили о мерах поддержки экономики ЕС на несколько триллионов евро.