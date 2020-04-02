Разведка США заподозрила Китай в занижении числа заразившихся коронавирусом

Китай намеренно предоставлял неполные данные о количестве заразившихся коронавирусом и умерших в результате заболевания, сообщает Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американского разведсообщества.

По словам источников, секретный доклад был передан в администрацию США на прошлой неделе, передает «Интерфакс».

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Напомним, в воскресенье Китай объявил об остановке распространения коронавируса.

Во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

На прошлой неделе Госдеп призвал Китай признать ответственность за «сокрытие информации о случившемся в Ухане» и оказать миру безграничное содействие в борьбе с распространением коронавируса.

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