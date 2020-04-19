В Москве установлены выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, сообщила пресс-служба мэра.

«В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1 тыс. 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%). Постановление правительства Москвы по данному вопросу 19 апреля 2020 года подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее на этой неделе Собянин сообщал, что власти Москвы проработают вопрос о стимулировании доноров плазмы крови с антителами на коронавирус.

Напомним, в Институте скорой помощи имени и городской больнице №52 уже провели первые процедуры переливания больным с коронавирусом плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от этого заболевания и выздоровели. Кровь выздоровевших может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.

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