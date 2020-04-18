Финские полицейские поддержали сограждан знаменитой советской песней

Полицейский департамент региона Оулу в Финляндии опубликовал в Сети видео с исполнением финской версии советской песни 50-х годов «Я люблю тебя, жизнь». Так стражи порядка решили поддержать моральный дух сограждан на фоне ситуации с коронавирусом.

Видео опубликовано на YouTube.

«Полиция желает каждому держаться в повседневной жизни и рекомендует оставаться дома и избегать тесных контактов», – подписал ролик департамент полиции Оулу.

В Финляндии песня «Я люблю тебя, жизнь» обрела популярность еще в 1963 году, когда ее перевод на финский, сделанный Паули Салоненом, исполнил Кауко Кяюхке, сообщает «Фонтанка».

Сингл стал «золотым» в 1972 году, а в 2018 году он по-прежнему был 16-м среди самых продаваемых песен Финляндии с объемом продаж в 30 тыс. экземпляров. Его неоднократно перепевали.

По данным из открытых источников, именно эту песню спел Мартти Ахтисаари (лауреат Нобелевской премии мира-2008) после того, как победил на президентских выборах в Финляндии в 1994 году.

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