Стало известно о четвертом погибшем при крушении самолета Л-4 в Хабаровском крае

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, сообщили в администрации региона.

Представитель администрации сообщил, что «тело четвертого нашли под обломками самолета», личности погибших устанавливаются, передает ТАСС.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте (СУТ) СК сообщили, что «возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта»)».

Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна. Проводится осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета погибли три человека.