В Белоруссии решили возобновить учебный год

Школьники в Белоруссии возобновят занятия с 20 апреля, сообщил министр образования страны Игорь Карпенко.

«Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики», – приводит его слова БЕЛТА.

Он рассказал, что около 40% детей планируют прийти в школу.

«Многие задаются вопросом: если я родитель и не пущу своего ребенка в школу? Это его право. Конечно, никого мы заставлять не будем. Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс», – сказал Карпенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тот путь, который выбрала страна для борьбы с коронавирусом, связан с сохранением советского наследия в медицине.