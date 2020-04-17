Названы пять шагов для приближения окончания самоизоляции

Только совместными усилиями удастся одержать победу над коронавирусной инфекцией, отметили в Роспотребнадзоре. Специалисты службы назвали пять шагов, которые помогут приблизить окончание временных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Пять шагов для приближения окончания карантинных мероприятий: оставаться дома; поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства; общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации; в случае крайней необходимости при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути; соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства», – отметили в Роспотребнадзоре.

В России за сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, число вирус-положительных пациентов в стране возросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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