Трамп пригрозил принудительным роспуском Конгресса

Президент США Дональд Трамп допустил возможность принудительного завершения сессии обеих палат Конгресса, если Сенат в срочном порядке не проголосует по выдвинутым им кандидатурам на вакантные посты в администрации.

Американский лидер заявил, что в результате роспуска Конгресса он сможет воспользоваться имеющимися в соответствии с конституцией полномочиями заполнить эти вакансии самостоятельно, передает ТАСС.

По его словам, сенаторы серьезно затягивают рассмотрение предложенных им кандидатур. «Сенат должен либо выполнять свои обязанности и проголосовать по кандидатурам, которые я внес на рассмотрение, либо официально завершить свою сессию, чтобы я мог сделать назначения в период между сессиями», – потребовал Трамп.

«Если Палата представителей не согласится на завершение сессии, я применю имеющиеся у меня в соответствии с конституцией полномочия и [принудительно] завершу сессии обеих палат Конгресса», – добавил он, уточнив, что «такого никогда раньше не делалось». «Но мы это сделаем», – пообещал хозяин Белого дома.

В феврале СМИ писали о начатой Трампом «чистке» администрации США от «глубокого подполья».