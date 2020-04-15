Власти КНР обязали заболевших коронавирусом иностранцев оплачивать лечение

Иностранные граждане, у которых в Китае диагностирован коронавирус, должны сами оплачивать свое лечение, если у них нет государственной страховки, говорится в совместном заявлении четырех профильных министерств Китая.

«Иностранные граждане с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и с подозрением на инфекцию, которые не являются участниками программы государственного базового страхования, должны сами оплачивать лечение», – цитирует РИА «Новости» заявление государственного комитета по вопросам здравоохранения, МИД, министерства финансов и государственного управления по вопросам медицинского страхования.

Гражданам других стран в Китае должны будут повести необходимое лечение, а затем выставить за него счет. Если у иностранцев имеется коммерческая страховка, то лечение оплачивается в соответствии с условиями договора страховой компанией.

Если у человека есть государственное базовое страхование КНР, то оплата производится в соответствии с правилами страховки, остальные расходы пациент оплачивает самостоятельно.



Иностранцы также должны из своих средств оплачивать проживание в гостинице во время прохождения централизованного карантина.



Если во время прохождения карантина будут медицинские расходы, в случае отсутствия государственной страховки, иностранец также должен платить за них сам.

Ранее китайские инфекционисты предсказали вторую волну коронавируса в КНР.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД