В Китае пообещали новую волну коронавируса

Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек вторую волну пандемии коронавируса.

По его словам, человечеству не удастся полностью справиться с пандемией коронавируса этим летом. Он добавил, уже в ноябре возможна новая волна заболевания, однако она не будет серьезной, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Хуаньцюван».

«Вспышки заболевания начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, летом этого года мы не сможем полностью избавиться от этого вируса, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», – отметил он.

Одновременно с тем эксперт подчеркнул, что благодаря этой эпидемии разные страны приобрели колоссальный опыт, особенно в области диагностики, поэтому следующая волна эпидемии будет не такой серьезной.

«Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму», – считает Вэньхун.

Он добавил, что контроль над эпидемиологической ситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от стран, которые в наименьшей степени способны контролировать эпидемию.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

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