В Нидерландах из-за коронавируса уничтожили 140 млн тюльпанов

Нидерландские цветочные компании уничтожили 400 млн цветов, в том числе 140 млн знаменитых голландских тюльпанов. Такие радикальные меры пришлось принять из-за пандемии коронавируса, сообщают СМИ.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов. Прошло четыре недели, и оборот все еще на 50% ниже, чем в прошлом году», – приводит газета The New York Times слова Фреда ван Тола, менеджера по продажам голландского конгломерата флористов, передает телеканал 360.

Из-за коронавируса в Нидерландах снизился поток туристов, которые приезжают в это время года для того, чтобы застать поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе. Так, только королевский парк цветов Кёкенхоф потерял 25 млн долларов из-за закрытия.

Тем не менее, садовники продолжают ухаживать за парком, а сотрудники публикуют на сайте регулярные фотоотчеты – все желающие могут полюбоваться цветами дистанционно.

«Природа не слушается этих правил. У нас превосходное цветение в Нидерландах, и теперь парк действительно выглядит красиво. Мы делаем все возможное, чтобы показать это людям, которые вынуждены оставаться дома», – отметил управляющий парка Барт Симеринк.

Напомним, в Нидерландах от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина. Тем временем в России создали препарат от коронавирусной инфекции.

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