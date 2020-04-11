Собянин заявил о необходимости создания единой базы тестов на коронавирус

Результаты тестов на коронавирус необходимо оцифровать и внести в единую базу, даже если тесты проведены в частных лабораториях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита в лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Даже если частные лаборатории делают тесты, они должны в обязательном порядке заводить данные. Если они не будут это делать, значит они будут отключены от этой работы», – заявил Собянин, передает РИА «Новости».

Он также выразил благодарность сотрудникам лаборатории, работающим в круглосуточном режиме.

«От их профессионализма, точности, работоспособности, во многом зависит наша победа (над коронавирусом)», – подчеркнул мэр.

Глава города отметил, что одна из мер борьбы с заболеванием – своевременное и масштабное тестирование.

«В Москве первую нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, объем тестов, которые они делали ежедневно, составлял около 3 тысяч. Конечно, это очень мало для Москвы, поэтому мы включили в работу городские, федеральные и частные лаборатории. На сегодняшний день делается ежедневно около 18 тыс. тестов. Но и это не предел, мы и дальше разворачиваем систему, делаем ее более быстрой, гибкой и точной», – заверил Собянин.

Он отметил, что на базе НИИ имени Склифософского создана мощная лаборатория, которую будут модернизировать и дополнять новым оборудованием, чтобы вдвое-втрое увеличить ее мощности.

«Очень важно не создавать ложноположительные тесты, но еще более важно не создавать ложноотрицательные тесты, иначе мы пропускаем больных, соответственно, они не садятся на карантин и создают проблемы для здоровья окружающих. Это важная работа, от того, как вы точно ее делаете, во многом зависит развитие эпидемии и ее купирование», – подчеркнул градоначальник.

За последние сутки в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.