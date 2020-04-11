Зарегистрирована тест-система «Вектора» для выявления антител к коронавирусу

Зарегистрирована тест-система государственного научного центра «Вектор» для выявления антител к коронавирусу, сообщил Роспотребнадзор.

Сообщается, что тест-система создана «в кратчайшие сроки». Проведены «все необходимые испытания», как технические, так и клинические. Получено бессрочное регистрационное удостоверение.

Тест-система «Вектора» даст возможность выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и определять эффективность вакцин, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовит три варианта вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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