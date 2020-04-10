Не верящий в коронавирус президент Бразилии посетил больницу без маски

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который публично выражает недоверие к заявлениям об опасности коронавируса и о необходимости социального дистанцирования, посетил больницу в Бразилиа, не надевая маски и пожимая руки людям. Его визит описал телеканал Globo1.

Президент посетил больницу Минобороны, затем зашел в аптеку на юго-западе города и в жилой дом. Судя по видео с места событий, он касался лица рукой без перчатки, маски на нем не было, он периодически жал протянутые к нему руки. По пути Болсонару останавливался, разговаривал с людьми, фотографировался с ними. Одни его одобряли и аплодировали ему, другие выкрикивали ругательства, передает «Интерфакс».

Глава Бразилии решил навестить коммерческие и жилые кварталы столицы, несмотря на то, что в городе введен режим самоизоляции и людям не рекомендовано выходить из домов. На охранниках Болсонару также не было масок.

Как сообщают СМИ, президент Бразилии нарушил рекомендации врачей по дистанцированию и самоизоляции второй раз за двое суток. Днем ранее он прогулялся по городу без маски и перчаток, зашел в булочную, фотографировался и обнимался с людьми.

No Sudoeste, Bolsonaro limpa nariz e, em seguida, aperta mos de apoiadores https://t.co/jbhm45BV1J pic.twitter.com/1HN2he4it0 — Correio Braziliense (@correio) April 10, 2020

Ранее Болсонару усомнился в целесообразности карантина по коронавирусу, несмотря на 18 397 подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии.

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