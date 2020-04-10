Излечившаяся от коронавируса рассказала о симптомах болезни

Проживающая во французском городе Монпелье Татьяна Балюк рассказала, как проходило ее лечение от коронавируса.

«Три недели назад я почувствовала очень сильное давление в моей грудной клетке. Вот, повсюду меня сдавило, как ремнем. Никогда в жизни такого я не испытывала. Первые два дня, когда я еще могла принимать пищу, я даже ела практически стоя, потому что я задыхалась сидя. У меня было ощущение, что мои собственные ребра меня душат со всех сторон. Это очень страшное ощущение», – рассказала Татьяна на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Татьяна объяснила, что после первых симптомов пришла к терапевту, который дал ей маску и посоветовал звонить в скорую помощь, если она начнет задыхаться.

Через несколько дней у женщины произошел приступ, супруг вызвал скорую помощь, которая приехала через 40-50 минут. Татьяну подключили к кислороду в палаточном госпитале, где лежат инфицированные коронавирусом.

После этого муж вывез ее обратно домой. По словам Балюк, в больницу направляют только тяжелых больных.

Напомним, в России за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек. Общее число погибших от коронавируса в мире достигло 100 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.