Число погибших от коронавируса в мире достигло 100 тыс. человек

Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире достигло 100 тысяч, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 10 апреля число заразившихся коронавирусом во всем мире составило 1 млн 650 тыс. 210 человек, скончались 100 тыс. 376 человек, выздоровели более 368 тыс., сообщает РИА «Новости».

Напомним, в России за стуки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.